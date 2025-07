Touristen, die in Florenz die Uffizien besuchen, müssen sich ab diesem Sommer auf Neuerungen einstellen. Das weltberühmte und entsprechend überlaufene Museum hat angekündigt, das Fotografieren in den Galerien künftig streng zu limitieren. Gut möglich, dass die Besucher auch aufgefordert werden, sich den Kunstwerken frontal zu nähern und nicht mit dem Hinterkopf. Nötig ist das leider. Das hat vor ein paar Wochen die Beschädigung eines Barockgemäldes gezeigt. Auf den Aufnahmen der Überwachungskamera sieht man einen jungen Mann vor dem gezückten Handy seiner Freundin die Pose nachstellen, in welcher der Maler Anton Domenico Gabbiani einst den Großprinz der Toskana wiedergegeben hatte. Nun haben sie in den Uffizien als Abstandshalter eigens ein Podest vor die Wand gebaut. Leider kann man das aber nur sehen, wenn man mit den Augen zu den Bildern steht, nicht mit dem Rücken; der Jüngling stolperte darüber und schlug mit der Schulter ein Loch in die Leinwand.