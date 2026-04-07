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Cyberangriff auf Uffizien„Ganz und gar nicht wie im Louvre“

Lesezeit: 2 Min.

Zum Glück nicht geklaut: Betrachter vor dem Bild „Primavera“ von Botticelli in den Uffizien in Florenz.
Zum Glück nicht geklaut: Betrachter vor dem Bild „Primavera“ von Botticelli in den Uffizien in Florenz. Sebastian Beck

Ausgänge zugemauert, Schätze weggebracht: Medien berichten von großer Angst vor einem Einbruch, nachdem Hacker die Uffizien in Florenz angegriffen haben sollen. Das Museum stellt alles ganz anders dar.

Von Elisa Britzelmeier

Mit dem Louvre möchte man in Florenz gerade auf keinen Fall etwas zu tun haben. Die Uffizien, das meistbesuchte Museum Italiens, sind Ziel eines Cyberangriffs geworden, so viel scheint klar zu sein. Die Frage ist, wie gefährlich der weltberühmten Gemäldesammlung die Attacke wurde. Wie nah die Angreifer einem nicht nur virtuellen Eindringen kamen.

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