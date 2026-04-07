Mit dem Louvre möchte man in Florenz gerade auf keinen Fall etwas zu tun haben. Die Uffizien, das meistbesuchte Museum Italiens, sind Ziel eines Cyberangriffs geworden, so viel scheint klar zu sein. Die Frage ist, wie gefährlich der weltberühmten Gemäldesammlung die Attacke wurde. Wie nah die Angreifer einem nicht nur virtuellen Eindringen kamen.