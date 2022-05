Von Johanna Adorján

Die Schlange vor dem Parkplatz neben der Gallus Druckerei im Berliner Bezirk Tiergarten ist lang. Fast nur junge Menschen stehen an, die meisten schwarz gekleidet, in diesem neuen Stil, für den es noch keine Bezeichnung gibt und der sich vage an der Silhouette zu orientieren scheint, die der Designer Demna Gvasalia für Balenciaga propagiert: Die Männer tragen sehr weite Dreiviertelhosen und schlitzartige Sonnenbrillen, die Frauen verschwinden in übergroßen quadratischen Jacketts. Schillernd sehen sie alle aus, schillernd und ein bisschen missmutig, aber das gehört vielleicht zum Style.