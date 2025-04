Interview von Moritz Baumstieger

Der Zustand der liberalen Demokratie und der westlichen Wertegemeinschaft gibt derzeit nicht gerade Anlass zur Hoffnung. Die Zukunft der Nato erst recht nicht – und nun droht auch ein globaler Handelskrieg. Trotzdem will Florence Gaub, die das Forschungszentrum des Defense College des Militärbündnisses in Rom leitet, die Hoffnung nicht verlieren. Eine Druckbetankung in Optimismus via Telefon.