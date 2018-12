13. Dezember 2018, 18:54 Uhr Filmtipp Unheilige Nacht

Die Hochschule für Fernsehen und Film zeigt im Club am Maximiliansplatz Kurzfilme ihrer Studenten

Erst Filme schauen, dann tanzen. Darum geht's bei der "X-Mas-Movienight" an diesem Freitag in der Roten Sonne. Zum ersten Mal gastiert die Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) im Club am Maximiliansplatz, um Kurzfilme ihrer Studenten zu zeigen. Das Motto der kleinen Werkschau ist Winter und Weihnachten im weiten Sinne. Alles, nur nicht besinnlich ist Korbinian Dufters Spielfilm "Pistenzauber" () über eine verschwundene Leiche in einem Skigebiet. "Im Speckmantel" von Katharina Bischof rückt ein Familienfest an Heiligabend in den Fokus, bei dem Konflikte offen angesprochen werden, und "Kinder des Kosmos" von Kristina Schranz dokumentiert die Arbeit eines Astronomen, der isoliert von der Außenwelt das All observiert. Insgesamt sechs Filme, darunter auch Werbeclips, stehen von 19 Uhr an auf dem Programm. Die Regisseure sind anwesend - und tanzen womöglich im Anschluss mit.

X-Mas-Movienight mit HFF-Filmen, Freitag, 14. Dezember, 19 Uhr, Rote Sonne, Maximiliansplatz 5