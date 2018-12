5. Dezember 2018, 19:01 Uhr Filmtipp Grüne Gefahr

Animationsfilm nach der Vorlage des Kinderbuchautors Dr. Seuss

Von Sahar Hasan

Jeder Who in ganz Whoville liebt Weihnachten. Die Whos können das Fest kaum erwarten. Nur der Grinch kann Weihnachten nicht ausstehen. Er wohnt weit über der Stadt, ganz allein mit seinem Hund Max in seiner Höhle. Weil er die Fröhlichkeit der anderen Whos nicht mehr erträgt, beschließt er, ihnen das Fest zu verderben. Als Weihnachtsmann verkleidet, stiehlt er allen Einwohnern der Stadt die Geschenke. "How The Grinch Stole Christmas" von Theodor "Dr. Seuss" Geisel aus dem Jahr 1957 ist eine der beliebtesten Weihnachtsgeschichten in den USA. Nach der Verfilmung mit Jim Carrey als Anti-Santa-Clause von 2000 haben sich nun die "Illumination"-Studios den Grinch vorgeknöpft (). Und auch wenn die Animations-Meister mit "Ich - einfach unverbesserlich 1-3" und "Die Minions" ein paar Schurkenstücke abgeliefert haben, ist auch in ihrer Version des Klassikers Weihnachten nicht wirklich in Gefahr - am Ende wird die kleine Cindy-Lou den falschen Santa Clause überraschen.

Der Grinch, USA 2018, Regie: Yarrow Cheney, Scott Mosier, läuft in mehreren Kinos, siehe Programm.