4. Dezember 2018, 18:57 Uhr Filmtipp Freud und Leid

Familiendrama an der französischen Küste

Die Aussicht vom Balkon ist surreal schön, doch das Idyll trügt. Die Geschwister Angèle (Ariane Ascaride), Joseph (Jean-Pierre Darroussin) und Armand (Gérard Meylan) haben sich in dem kleinen Küstenort nahe Marseille versammelt, um über Zukunftssorgen zu sprechen. Ihr Vater, dem die Villa am Meer gehört, ist schwer krank. Wie es mit ihm und dem Familienrestaurant weitergehen soll, wird in dem französischen Drama von Robert Guédiguian ebenso verhandelt wie größere Themen, die nicht nur die französische Gesellschaft umtreiben: Generationenkonflikte, Klassenunterschiede, Flüchtlingselend. "La Villa" ("Das Haus am Meer") läuft an diesem Mittwoch im Original mit Untertiteln, als Sondervorführung vor dem Kinostart im März. Der Anlass ist ein besonders schöner: Marlies Kirchner wird für ihr langjähriges Engagement im Theatiner mit dem Preis "Europa Cinema 2018" für das Beste Programm ausgezeichnet.

La Villa, Frankreich 2017, Regie: Robert Guédiguian, Preview und Preisverleihung am Mi., 5. Dez., 20 Uhr, vor dem Film Stehempfang, Theatiner Filmtheater, Theatinerstrasse 32, t 22 31 83