9. September 2018, 18:44 Uhr Filmtipp Die portugiesische Lust am Leben

Regisseur Vicente Alves do Ó gelingt es, in "Al Berto" den Zwiespalt einer Stadt als auch die Liebe zwischen dem Künstler und einem Dorfbewohner einzufangen

Es ist Sommer in der portugiesischen Hafenstadt Sines, es ist 1975. In der warmen Sommerhitze scheint das Nichtstun verführerisch, dennoch herrscht das Gefühl der gesellschaftlichen Revolution vor. Die Stadt ist geprägt durch Veränderungen. Allen voran der junge Al Berto, ein schwuler Künstler, der in das riesige Haus seiner Eltern zieht und von da an nächtelang mit seinen Freunden feiert. Seine Rückkehr aus dem belgischen Exil, das Leben und die Lust - zahlreiche wilde Partys. Bis sie auf Widerstand stoßen, es endet mit der Polizei. Dem Regisseur Vicente Alves do Ó gelingt es, in "Al Berto" den Zwiespalt einer Stadt als auch die Liebe zwischen dem Künstler und einem Dorfbewohner einzufangen. Der gesamte Film ist durchzogen von Leidenschaft und dem Wunsch nach Freiheit.

Al Berto, Regie: Vicente Alves do Ó, Preview, OmU, Montag, 10. September, 21.15 Uhr, Atelier, Sonnenstraße 12, ☎ 59 19 18