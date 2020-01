Der Mystery-Thriller "Disappearance At Clifton Hill" entführt in skurrile Traumwelten

Eine bunte Straße voller Attraktionen, Restaurants und Hotels. So wirbt die kanadische Stadt Niagara Falls für ihre berühmte Straße Clifton Hill. Für die junge Abby (Tuppence Middleton, ) ist der Ort ihrer Kindheit das Gegenteil von Vergnügen. Als kleines Mädchen wurde sie dort Zeugin einer Entführung, doch keiner scheint ihr bis heute zu glauben. Während ihrer Ermittlungen begegnen ihr allerlei magische Figuren, unter ihnen auch einem Verschwörungstheoretiker (David Cronenberg). Im Mystery-Thriller "Disappearance At Clifton Hill" öffnet der Regie-Newcomer Albert Shin die Tür zu einer skurrilen Traumwelt, in der sich vielschichtige Geheimnisse erst langsam lichten. Bei den "Fantasy Filmfest White Nights" ist der Film nun auch in München zu sehen. Für die Liebhaber des Grotesken ein wahres Fest: Insgesamt sieben Genre-Filme stehen am Wochenende auf dem Programm.

Disappearance At Clifton Hill, Regie: Albert Shin, Engl. Originalversion, Sonntag, 12. Januar, 15.15 Uhr, Cinema, Nymphenburger Straße 31