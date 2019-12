Die Lebenswelten zweier dem Wahnsinn naher Männer prallen an einem entlegenen Leuchtturm aufeinander. Regisseur Robert Eggers hat mit "The Lighthouse" einen düsteren schwarzweiß Film gedreht

Die Dunkelheit kriecht in jede Ritze. Ein Lichtpunkt perforiert die Finsternis. Ein Leuchtturm. Auf einer Insel der ostkanadischen Provinz Nova Scotia. Ein Seemann und sein Gehilfe beziehen hier ihren Posten. Und, wie es so ist in einem Turm, gibt es ein oben und unten. Eine Hierarchie, die Tom Wake, der Seemann, bedingungslos etabliert. In Ephraim Winslow nährt das die kleine Flamme des Hasses. Robert Eggers hat "The Lighthouse" in Schwarzweiß gedreht, ließ sich beim Drehbuchschreiben gemeinsam mit seinem Bruder Max unter anderem von den Erzählungen Melvilles inspirieren. Willem Dafoe und Ephraime Winslow geben dem Wahnsinn der Ende des 19. Jahrhunderts über zwei Männer kommt ihre Gesichter. Die Hoffnung darf man hier fahren lassen.

Der Leuchtturm, USA 2019, Regie: Robert Eggers, läuft in mehreren Kinos, siehe Kinoprogramm