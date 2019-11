In seinem prämierten Film "Die zwei Päpste" erzählt Drehbuchautor Anthony McCarten, wie es zu Papst Benedikts Emeritierung kam - oder zumindest, wie es gewesen sein könnte. Nun stellt er die Netflix-Produktion persönlich im Filmtheater am Sendlinger Tor vor

Dreimal war der Drehbuchautor Anthony McCarten bereits für den Oscar nominiert, für sein Drehbuch zu "Die zwei Päpste" wurde er Anfang November mit dem Hollywood Screenwriter Award ausgezeichnet. Jetzt stellt er die Netflix-Produktion persönlich in München im Filmtheater am Sendlinger Tor vor. McCarten erzählt darin, wie es zu Papst Benedikts Emeritierung kam - oder zumindest, wie es gewesen sein könnte. In seiner Version bittet Kardinal Bergoglio (Jonathan Pryce) im Jahr 2012 - frustriert von der Richtung, in die sich die Kirche entwickelt - Benedikt (Anthony Hopkins, rechts) um Erlaubnis, zurücktreten zu dürfen. Stattdessen ruft der von Skandalen und Selbstzweifeln geplagte Papst aber seinen schärfsten Kritiker und späteren Nachfolger nach Rom ...

Die zwei Päpste; anschließend Bühnengespräch mit Anthony McCarten, Regie: Fernando Meirelles, 27. Nov., 20.30 Uhr, Filmtheater Sendlinger Tor, t 54 46 36