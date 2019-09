Filmische Huldigungen an das alte Hollywood können schnell kitschig werden. Nicht so, wenn Ethan und Joel Coen am Werk sind: Für "Hail, Caesar!" hat sich das Regie-Duo von dem Studiomanager Eddie Mannix inspirieren lassen, der in den Fünfzigern als "Fixer" (Problemlöser) in einem großen Hollywood-Studio gearbeitet hat. Er wurde beschuldigt, am Mord eines Schauspielers beteiligt gewesen zu sein. In der Komödie aus dem Jahr 2016 wird der Schauspieler Baird Whitlock (George Clooney, ) nicht umgebracht, sondern entführt, und Mannix (Josh Brolin) muss das Problem lösen. Bevor das passiert, kann sich der Zuschauer an dem gut aufgelegten Ensemble (unter anderen Frances McDormand und Ralph Fiennes) erfreuen - nach der Entführung auf eine absurd komische Handlung, in der ein Hund eine ebenso wichtige Rolle spielt wie die Kommunisten oder Herbert Marcuse.

Hail, Ceasar! , USA/GB 2016, Regie: Joel & Ethan Coen, Mittwoch und Donnerstag, 4. und 5. September, jeweils um 15.30 Uhr, in der Reihe "LiteraKino", Gasteig, Bibliothek/Filmstudio, Rosenheimer Straße 5, Eintritt frei