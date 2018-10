12. Oktober 2018, 18:56 Uhr Filmtipp des Tages Zauberhafte Kinowelt

Wie die Wildhexe Clara nicht nur die Wilde Welt retten muss, sondern auch viel über Freundschaft und das Leben lernt

Wer besonders abergläubisch ist, würde sich wohl nie eine schwarze Katze zulegen. Doch auch wenn man selbst keine besitzt, wird einem das Tier früher oder später über den Weg laufen. Außer einem mulmigen Gefühl zieht das aber meist keine negativen Folgen nach sich. Anders bei Clara (Gerda Lie Kaas): Als die Zwölfjährige von einem schwarzen Kater angefallen und gekratzt wird, kann sie auf einmal mit Tieren sprechen und muss zur Retterin der Natur werden. "Wildhexe", ein dänischer Fantasyfilm für die ganze Familie, basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Lene Kaaberbøl und wird am "European Art Cinema Day" an diesem Sonntag schon vor dem Kinostart am 25. Oktober gezeigt. Mit Vorpremieren und Sondervorführungen in der Originalsprache feiert das Festival die Vielfalt europäischer Kinoproduktionen. Außer dem Monopol beteiligen sich weitere Münchner Kinos an dem Aktionstag.

Wildhexe, Regie: Kaspar Munk, Preview, So., 14. Okt., 14.30 Uhr, Monopol, Schleißheimer Str. 127, t 38 88 84 93