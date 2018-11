2. November 2018, 18:57 Uhr Filmtipp des Tages Wiedersehen mit den Lümmeln

"Eskimo Limon: Eis am Stiel - Von Siegern und Verlierern", der Dokumentarfilm von Eric Friedlers ist am Sonntag im Jüdischen Gemeindezentrum zu sehen

Diese kleinen Spanner, jeder über 40 dürfte sie kennen. In den späten Siebziger- und Achtzigerjahren wurde "Eis am Stiel", der Film und die Reihe, zum Guckloch für lüsterne Klamaukfreunde. Der unverhohlene Sexismus der Lümmeltruppe um Benny, Johnny und Momo wäre heute ein weitaus größeres Problem, als er es damals war. Was viele nicht wissen: Boaz Davidsons Film aus dem Jahr 1978 wurde auf der Berlinale gezeigt und erhielt eine Golden-Globe-Nominierung. Auch, dass der tragikomische Hit aus Israel kam, dürfte einigen neu sein. Wie die Produktion das Image des Landes nachhaltig und durchaus positiv beeinflusste, und was aus den Hauptdarstellern wurde, zeigt Eric Friedlers aktueller Dokumentarfilm "Eskimo Limon: Eis am Stiel - Von Siegern und Verlierern". In zahlreichen Begegnungen und Interviews gelingt es dem Regisseur, Ruhm und Elend, Aufstieg und Fall herauszuarbeiten. Zu Wort kommen unter anderen Zachi Noy, Yiftach Katzur, Boaz Davidson und die Produzenten.

Eskimo Limon: Eis am Stiel - Von Siegern und Verlierern, Regie: Eric Friedler, So., 4. Nov., 17 Uhr, Jüdisches Gemeindezentrum, St.-Jakobs-Platz 18