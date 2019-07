26. Juli 2019, 18:47 Uhr Filmtipp des Tages Wenn du singen willst, dann sing

Die Tragikkomödie "Harold und Maude" von 1971 zeigt eine Liebe fernab von Alterskonventionen - dazu Filmmusik von Cat Stevens

Der 19-jährige Harold ist kein gewöhnlicher Jugendlicher. Um seiner Mutter ein bisschen Liebe zu entlocken, spielt er regelmäßig seinen Selbstmord vor, erhängt sich im Wohnzimmer oder zündet sich an. Auf der Suche nach seinen eigenen Gefühlen besucht er fremde Beerdigungen. Dort trifft er die 80-jährige Maude. Die beiden freunden sich an und entwickeln trotz des großen Altersunterschieds eine Liebesbeziehung. Mit "Harold und Maude" landete der Regisseur Hal Ashby 1971 zwar erst einmal keinen Hit, heute ist die Tragikkomödie aber aus keiner Filmsammlung mehr wegzudenken. Auch die Filmmusik hat mittlerweile Legendenstatus, sie stammt von Cat Stevens. Das Stück "If You Want To Sing Out, Sing Out" schrieb er extra für den Film.

Harold und Maude, USA 1971, Regie: Hal Ashby, Sonntag, 28. Juli, 20.30 Uhr, Studio Isabella, Neureutherstraße 29, ☎ 271 88 44