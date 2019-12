Schneewittchen als Stierkämpferin in Sevilla. Der baskische Regisseur Pablo Berger interpretiert in seinem monochromen Stummfilm das Märchen neu

Es war einmal . . . alles ganz anders. Der baskische Regisseur Pablo Berger verlagerte in seinem 2012 entstandenen Spielfilm "Blancanieves - Ein Märchen von Schwarz und Weiss" das Grimm'sche Märchen vom Schneewittchen nach Sevilla, ins Stierkämpfer-Milieu des frühen 20. Jahrhunderts. Dort ist die bildschöne Märchenschönheit nicht die Tochter eines Königs, sondern des Regenten der Stierkampfarena. Dieser wird bei einem Kampf lebensgefährlich verletzt, seine Frau Carmen stirbt kurz darauf bei der Geburt ihrer Tochter. Also wächst die kleine Carmencita bei der Großmutter auf, später kommt sie im Haus ihres Vaters unter, den sie aber nicht sehen darf - dafür sorgt die selbstverständlich bitterböse Stiefmutter. Nach einem Mordversuch flüchtet Carmencita und schließt sich einer Gruppe fahrender Schausteller an: Die sechs Kleinwüchsigen Josefa, Jesusín, Rafita, Juanín, Manolín und Victorino reisen mit einem Jahrmarktwagen durch Spanien und veranstalten Schaustierkämpfe mit Kälbern. Bei einer dieser Kämpfe schlägt auch die große Stunde von Carmencita: Sie wird in die Fußstapfen ihres Vaters treten. Bergers Film lief weltweit im Kino und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Europäischen Filmpreis für das beste Kostümbild und dem Goya für den besten spanischen Film des Jahres. Er erzählt die bekannte Märchengeschichte in stilisierten Schwarz-Weiß-Bildern und ohne gesprochene Dialoge.

