7. Februar 2019, 18:45 Uhr Filmtipp des Tages Vom Leben gezeichnet

"Have A Nice Day" verbindet komödienhafte und gesellschaftskritische Elemente

Eine äußerst misslungene Schönheits-OP ist der Auslöser für alles. Um die Korrektur bezahlen zu können, beschließt Xiao Zhang, seinem Boss eine Million Yuan zu stehlen. Doch da weiß er noch nicht, dass dieser gute Kontakte zu Auftragsmördern hat und sofort nach Vergeltung sucht. Eine Verfolgungsjagd beginnt, das Geld gerät in verschiedene Hände. "Have A Nice Day" von Liu Jian verbindet komödienhafte mit gesellschaftskritischen Elementen. Letztere waren anscheinend Grund genug für die chinesische Regierung, Druck auf die Veranstalter des bedeutenden Animationsfilmfestivals in Annecy auszuüben, den Film nicht zu zeigen. In München ist er im Monopol und im Werkstattkino zu sehen.

Have A Nice Day, China 2017, Regie: Liu Jian, Fr., 8. Feb., 19.10 Uhr, Monopol, Schleißheimer Str. 127; weitere Termine in den kommenden Tagen im Monopol und im Werkstattkino (hier im Original mit dt. Untertiteln)