Wie ist das eigentlich, immer glücklich zu sein? Der 13-jährige Joe (Kit Connor) weiß es. Mutter Alice (Emily Beecham) entwickelt als angesehene Wissenschaftlerin mit Hilfe ihres Kollegen Chris (Ben Whishaw) eine Pflanze, die Menschen in ihrer Umgebung glücklich macht. Um das Mutter-Sohn-Verhältnis zu verbessern, schenkt Alice ihrem Sohn ein Exemplar, das sie Little Joe nennen. Die österreichische Regisseurin Jessica Hausner nahm mit ihrem Sci-Fi-Horror-Drama bei den Filmfestspielen in Cannes teil, wo Beecham für ihre herausragende Schauspielleistung ausgezeichnet wurde. Mit "Little Joe - Glück ist ein Geschäft" trifft Hausner den Nerv der Zeit, indem sie das ständige Streben der Gesellschaft nach Perfektion und Glück thematisiert. Das Besondere an der Preview im Monopol-Kino: Wissenschaftler erörtern nach der Vorführung, was durch technische Fortschritte bereits möglich ist.

Little Joe, Regie: Jessica Hausner, Preview & Gespräch, Mi., 8. Jan., 20.30 Uhr, Monopol-Kino, Schleißheimer Straße 127, t 388 88 49 37