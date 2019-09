Das indigene Volk der Arhuacos ist in Gefahr. Und mit ihm sein einzigartiger Lebensraum, der Gletscher, Dschungel und karge Berglandschaften umfasst: die höchsten Bergkette der Welt, die Sierra Nevada de Santa Marta in Kolumbien. Seit Jahrzehnten versucht die westliche Welt, in die Bergregion einzudringen, der kolumbianische Bürgerkrieg hat auch dort Menschenleben gefordert. Die Arhuacos sehen sich in einer Symbiose mit ihrer Heimatregion, die unter dem Klimawandel und dem massiven Kohleabbau leidet. Der junge Dokumentarfilmer Alexander Hick hat mehr als ein Jahr gebraucht, um das Vertrauen der Arhuacos zu gewinnen. In "Thinking Like A Mountain" begleitet er Mitglieder des Stammes und stellt fest: "Wenn die Berge sprechen könnten, würden sie eine Geschichte des Widerstandes erzählen."

Thinking Like A Mountain , D 2018, Regie: Alexander Hick, Original mit dt. Untertiteln, Do. bis So., 12. bis 15. Sept., sowie Di. und Mi., 17. und 18. Sept., jeweils um 20.15 Uhr, Werkstattkino, Fraunhoferstraße 9, t 260 72 50