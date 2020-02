Bettina Henkel stellt sich in der Dokumentation "Kinder unter Deck" ihrer eigenen Familiengeschichte

Können Gefühle vererbt werden, überträgt eine ältere Generation sogar ihre eigenen Traumata unbewusst auf ihre Nachkommen? In der Psychologie forscht man aktuell zum Thema transgenerationale Weitergabe. Regisseurin Bettina Henkel liefert mit ihrer Dokumentation "Kinder unter Deck" nun gewissermaßen Anschauungsmaterial aus der Praxis. Denn gemeinsam mit ihrem Vater stellt sie sich der eigenen Familiengeschichte über drei Generationen. So entstand ein Roadmovie, das einerseits nach Lettland, Polen und Wien führte und andererseits verschüttete und verdrängte Familiengeschichte offenbarte. Das Metropol Kino zeigt den Film in seiner Reihe der Mittwochsdokumentation. Im Anschluss gibt es ein Publikumsgespräch mit der Filmemacherin, die über ihre Erfahrungen während des Drehs spricht.

Kinder unter Deck, Regie: Bettina Henkel, D 2018, Mittwoch, 5. Februar, 19 Uhr, Monopol Kino, Schleißheimer Straße127, t 38 88 8493