10. Januar 2019, 18:42 Uhr Filmtipp des Tages Undercover überzeugend

Im Thriller "Destroyer" spielt Nicole Kidman eine Polizistin in Los Angeles, die an den Folgen eines vor Jahren aus dem Ruder gelaufenen Undercover-Einsatzes leidet

Die Kinozuschauer können Nicole Kidman aktuell als Unterwasserkönigin in schimmernder Robe bewundern: Die Comicverfilmung "Aquaman" ist weltweit ein Hit. Doch die Schauspielerin kann noch mehr. Wie ein Chamäleon schlüpft sie von einer Rolle in die nächste, in den kommenden Wochen laufen gleich drei neue Filme mit drei sehr unterschiedlichen Nicole Kidmans an. Einer davon ist jetzt als Preview zu sehen: Im Thriller "Destroyer" () spielt sie eine Polizistin in Los Angeles, die an den Folgen eines vor Jahren aus dem Ruder gelaufenen Undercover-Einsatzes leidet. Undercover ist Kidman in diesem Film auch selbst unterwegs: Mit einem struppigen Mottenfiffi auf dem Kopf, fleckiger Haut und eingefallenen Augen sieht sie so verhärmt und ungepflegt aus wie nie zuvor. Passt natürlich zur Rolle, in der sie nicht ganz so pflegeleichte Dinge anstellen muss. "Destroyer" ist einer der Höhepunkte des Fantasy-Filmfest-Ablegers "White Nights": An zwei Tagen, Freitag und Sonntag, werden im Cinema zehn Filme aufgeführt, darunter der Oscar-Favorit "The Favourite", die amerikanische Zombiekomödie "Office Uprising" oder der Heavy-Metal-Horrorthriller "Lords Of Chaos".

Destroyer, USA 2018, Regie: Karyn Kusama, Fr., 11. Jan., 20.30 Uhr, Cinema, Nymphenburger Straße 31