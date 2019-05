28. Mai 2019, 18:50 Uhr Filmtipp des Tages Überraschung unter freiem Himmel

Open-Air-Sommer von "Kino, Mond & Sterne" startet mit der bayerischen Komödie "Sauerkrautkoma"

Vielleicht liegt das Erfolgsrezept des ältesten Freiluftkinos darin, dass die Vorführungen bei jedem Wetter stattfinden. Jedenfalls hält sich das "Kino, Mond & Sterne" als eines der letzten zwei Open-Air-Kinos der Stadt seit 1995 tapfer, während fehlende Sponsoren und Flächen schon so manchen Veranstaltern zu schaffen machten. So eröffnet das Kino auf der Seebühne im Westpark - obwohl die Wetterprognosen für diesen Mittwoch Regen voraussagen - typisch bayerisch mit "Sauerkrautkoma", dem jüngsten Film-Hit von Ed Herzog. Die Komödie basiert auf Rita Falks Bestseller und handelt vom bayerischen Provinzsheriff Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel), der zu seinem Missfallen nach München versetzt wird und dessen Freundin einen neuen Verehrer hat. Als dann auch noch im Kofferraum eine Leiche gefunden wird, ist das Chaos komplett. 97 Nächte lang zeigt das Open-Air-Kino Blockbuster wie "Green Book", das Oscar-nominierte Roadmovie (1.6.), aber auch Geheimtipps wie "Anderswo. Allein in Afrika", eine Dokumentation über eine Fahrradreise durch ganz Afrika (16.6., mit Publikumsgespräch). Ein weiteres Highlight ist der München-Stopp der "European Outdoor Film Tour", die atemberaubende Abenteuer- und Outdoor-Filme in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln zeigt (3.6.).

Kino, Mond & Sterne, bis 8. September, Seebühne im Westpark; Eröffnungsfilm: Sauerkrautkoma, Regisseur: Ed Herzog, Mi., 29. Mai, Einlass 19.30 Uhr, Start ca. 21.30 Uhr, Telefon: 82 98 90 00