11. September 2018, 18:56 Uhr Filmtipp des Tages Trouble im Drugstore

Abschluss der Stummfilmtage im Filmmuseum

Es ist die alte Geschichte, der Traum vom eigenen Grundstück, das Immobilienproblem. Elmer Prettywillie träumt ihn, in seinem kleinen Vorort-Drugstore, immer sprung- und hilfsbereit mit weißem Kittel und Strohhut. W. C. Fields spielt ihn in "It's the Old Army Game", der zum Abschluss der Stummfilmtage im Filmmuseum gezeigt wird. Zunächst mag man den missmutig knarzenden Klang vermissen, mit dem Fields sich gegen Schikanen zur Wehr setzt, aber auch mit seiner Körpersprache ist er voll präsent. Der Film ist ein Loblied auf den amerikanischen Druggist, der uns in jeder Mühsal beisteht, Tag und Nacht, zwischen Leben und Tod. Eines Nachts klingelt ihn eine alte Schrulle aus dem Bett, sie braucht unbedingt eine Zwei-Cent-Briefmarke. Zur Seite steht Fields die coole Louise Brooks (), die wenig später in Deutschland "Die Büchse der Pandora" und "Tagebuch einer Verlorenen" machen wird.

It's the Old Army Game, Regie: Edward Sutherland, Mittwoch, 12. September, 18.30 Uhr, Filmmuseum.