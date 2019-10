Vor seinem Tod wurde der russische Schriftsteller von zwei Filmkünstlern begleitet. Basierend darauf schuf Regisseur Vladimir Makedonski den Dokumentarfilm "Der Passagier des Zuges Nr.12. Erinnerungen an Leo Tolstoi"

Kritisch im Bezug auf die Kirche und die eigene soziale Klasse, unnachgiebig im Streben nach Moral: Der Schriftsteller Leo Tolstoi, der mit Werken wie "Anna Karenina" und "Krieg und Frieden" Klassiker schuf, war eine vielschichtige Persönlichkeit. 1910 verstarb der Vielreisende während einer Zugfahrt an einer Lungenentzündung. Vor seinem Tod, von 1908 an, wurden Tolstoi und seine Familie (im Bild mit seiner Tochter Alexandra) von zwei Filmkünstlern begleitet: Alexander Drankov und Ivan Frolov. Basierend darauf, schuf der Regisseur Vladimir Makedonski 1998 den Dokumentarfilm "Der Passagier des Zuges Nr.12. Erinnerungen an Leo Tolstoi". Seine Witwe hat den Film der Russischen Bibliothek zur Verfügung gestellt, die den Film synchronisieren ließ.

Der Passagier des Zuges Nr.12. Erinnerungen an Leo Tolstoi, R 1998, Regie: Vladimir Makedonski, Donnerstag, 31. Oktober, 19 Uhr, Tolstoi-Bibliothek, Thierschstr. 11, t 29 97 75