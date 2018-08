27. August 2018, 19:01 Uhr Filmtipp des Tages Technik und Endzeitstimmung

In Zeiten, in denen der Schutz der Erde immer wichtiger wird, trägt die Dokumentation "Death By Design - Die dunkle Seite der IT-Industrie" zur Aufklärung über Missstände bei

Smartphones, Laptops und Tablets gehören längst zum Alltag. Nur die Wenigsten wissen jedoch, welche Abläufe und Einflüsse auf Umwelt und Gesundheit damit verbunden sind. In Zeiten, in denen der Schutz der Erde immer wichtiger wird, trägt "Death By Design - Die dunkle Seite der IT-Industrie" zur Aufklärung über Missstände bei. Der Dokumentarfilm zeigt die Schattenseiten der Elektroindustrie und die damit verbundenen Folgen. Es geht um den Import von Recyclingabfällen, den Export von Plastikmüll und alles, was dazwischen passiert. Um unterschiedliche Meinungen vorzustellen, kommen Umweltaktivisten, Wissenschaftler, Betroffene der Industriefolgen und deren Anwälte zu Wort. Außerdem soll Bewusstsein für einen neuen Umgang mit technischem Fortschritt geschaffen werden. Es geht dabei um Verantwortung, die durch eine Kaufentscheidung übernommen wird, und das kritische Auseinandersetzen mit schnelllebigem Konsum, der heutzutage normal ist. Die US-amerikanische Regisseurin Sue Williams schafft es, einen Bogen zwischen chinesischen Produktionsfabriken und Firmen im Silicon Valley zu schlagen.

Death By Design - Die dunkle Seite der IT-Industrie, USA 2016, Regie: Sue Williams, Original mit dt. Untertiteln, Di., 28. Aug., 18.30 Uhr, Studio Isabella, Neureutherstr. 29, ☎ 271 88 44