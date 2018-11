4. November 2018, 18:50 Uhr Filmtipp des Tages Tanz der Toleranz

"Saturday Church", das Spielfilmdebüt von Damon Cardasis, ist ein Plädoyer für das Bunte und die Toleranz

In der Schule wird er gemobbt, und auch seine Tante zuhause kennt keine Gnade. Der 14-jährige Ulysses (Luka Kain) ist ein Junge aus der Bronx, dessen Vater gerade gestorben ist. Der Sanftmütige muss lernen, sich zurechtzufinden, in seinem Leben und seiner Sexualität. Er ist fasziniert von Stöckelschuhen und Feinstrumpfhosen und von der eigenen Fantasiewelt aus Musik und Tanz. Während er regelmäßig aneckt bei seinen Mitmenschen, entdeckt er eine lebhafte Transgender-Gemeinschaft, die ihn zur "Saturday Church" mitnimmt, einem Programm für LGBT-Jugendliche. Das gleichnamige Spielfilmdebüt von Damon Cardasis ist ein sehr musikalisches Coming-of-Age-Drama, ein Plädoyer für das Bunte und die Toleranz. Das City-Kino zeigt den prämierten Musicalfilm in seiner Reihe "Mongay", im Original mit Untertiteln.

Saturday Church, USA 2017, Regie: Damon Cardasis, Original mit Untertiteln, Montag, 5. November, 21.15 Uhr, Atelier/City, Sonnenstraße 12, t 59 19 18