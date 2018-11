21. November 2018, 18:50 Uhr Filmtipp des Tages Spuren der Sehnsucht

Wo bist du, João Gilberto?

"Warum einen Mann finden, der ganz offensichtlich nicht gefunden werden will?", fragt der Schweizer Regisseur Georges Gachot. "Weil man ihn nicht vergessen kann." Weil er 1958 die Bossa Nova erfunden und die lateinamerikanische Musik mit Klassikern wie "Girl from Ipanema" geprägt hat. So begibt sich Gachot für den Dokumentarfilm "Wo bist du, João Gilberto?" auf die Spuren des Mannes, der seit 30 Jahren in einem Hotelzimmer in Rio untergetaucht ist; den schon der Journalist Marc Fischer in seinem Buch "Hobalala" auf obsessive Weise gesucht hat, und dessen Geschichte nun zu Ende erzählt werden soll. Das Buch wird zum Reiseführer, und Gachot sucht Bekanntschaften João Gilbertos auf, in der Hoffnung, den Musiker selbst zu finden. Und je länger diese tragikomische musikalische Odyssee andauert, desto mehr verschmelzen der Dokumentarist und der obsessive Journalist zu einer Person.

Wo bist du, João Gilberto?, Regie: Georges Gachot, OmU, läuft im Monopol, Schleißheimer Str. 127, t 38 88 84 93