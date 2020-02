In "Freies Land" erwartet die Kommissare in Ostdeutschland ein Sumpf aus Lügen und Schweigen

Es ist erst drei Jahre her, seit die Mauer gefallen ist. 1992 ist von der damaligen Aufbruchstimmung der Wiedervereinigung in der ostdeutschen Oderregion nicht viel übrig geblieben. Viele zieht es in den Westen, besonders die jüngere Generation hält wenig in ihrer Heimat. Dieses Stück deutscher Zeitgeschichte bildet den Rahmen für Christian Alvarts Krimi "Freies Land". Die zwei Kommissare Bach (Felix Kramer) und Stein (Trystan Pütter) werden nach Ostdeutschland geschickt, um das Verschwinden zweier Mädchen aufzuklären. Vor Ort erwartet die grundverschiedenen Ermittler allerdings ein Sumpf aus Lügen und Schweigen. Doch schnell wird klar, dass die beiden Mädchen gewaltsam umgebracht wurden und dass es Bach und Stein mit einer Mordserie zu tun haben.

Freies Land, D 2019, Regie: Christian Alvart, D 2020, Dienstag, 4. Februar, 17.30 Uhr, Werkstattkino, Fraunhoferstraße 9, t 260 72 50