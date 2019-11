Wenn sich Popsongs in einem Leben einnisten, beginnt ein Transformationsprozess. Und es gibt sicherlich viele Biografien, die ein wenig anders verlaufen wären, hätte nicht irgendwann eine ganz bestimmte Platte den Weg des Menschen gekreuzt, der bis dahin gar nicht wusste, dass er zum hingebungsvollen Fan geboren ist. Anton Corbijn, auch als Fotograf ein intimer Bilderfinder für Popstars, hat Depeche Mode auf ihrer Tour um die Welt 2017 und 2018 begleitet, die auf der Berliner Waldbühne endete. Ein klassischer Konzertfilm ist "Spirits in the Forest" aber nicht geworden. Denn Corbijn erzählt mit der Hilfe von sechs Fans, was die Musik mit Menschen macht. Und so bekommt der Moment auf der Bühne eine Tiefendimension, die weit in die Vergangenheit der einzelnen Biografien reicht und die auf den Gesichtern der Zuschauer zum individuellen Ausdruck wird.

Depeche Mode: Spirits in the Forest, USA 2019, Regie: Anton Corbijn, Kinos: siehe Liste