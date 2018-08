28. August 2018, 18:52 Uhr Filmtipp des Tages Selbstfindung am Meer

Die argentinische Regisseurin Nadia Benedicto gewährt in ihrem Spielfilmdrama "Tage am Meer" Einblicke in drei generationsbedingte Lebenswelten

Mutter Sofía und ihre Töchter Patchi und Irina machen während der Tage am Meer ihre eigenen Erfahrungen mit der Welt. Dem Alltag abgewandt, bewegt sich jede in ihrem Kosmos: Sofía verarbeitet ihren Trennungsschmerz, die jugendliche Irina erblüht in den intensiven Liebesgefühlen zur gleichaltrigen Marina, und die kindliche Patchi erlebt magische und fantasievolle Abenteuer. Die argentinische Drehbuchautorin und Regisseurin Nadia Benedicto gewährt in ihrem Spielfilmdrama "Tage am Meer" aus dem Jahr 2016 Einblicke in drei generationsbedingte Lebenswelten. Auch die Beziehungen und Umgangsweisen des Trios untereinander erstarken. Das Studio Isabella zeigt Benedictos Langfilmdebüt im Original mit deutschen Untertiteln in der Reihe "Cine Español". Das Drama ist Teil der "Femmes Totales"-Filmreihe, die sich ausschließlich Werken von Regisseurinnen und Drehbuchautorinnen widmet und derzeit durch Deutschland tourt (Infos: femmes-totales.de).

Tage am Meer, Argentinien 2016, Regie: Nadia Benedicto, OmU, Mittwoch, 29. August, 18.30 und 22.30 Uhr, Studio Isabella, Neureutherstraße 29, ☎ 2 71 88 44