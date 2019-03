3. März 2019, 18:38 Uhr Filmtipp des Tages Schwedenkrimi für die Jüngsten

Im tief verschneiten Wald muss Kommissar Gordon einen Nüssedieb finden. Mit der Maus Buffy ermittelt er

Im tiefverschneiten Wald treibt ein Nüssedieb sein Unwesen. Kommissar Gordon, eine Kröte, muss versuchen, den Dieb zu finden. Allein ist das aber ganz schön schwierig. Denn Kommissar Gordon ist zwar brillant, aber auch schon alt, sehr alt. Da ist es gut, dass er der mutigen Maus Buffy begegnet. Gemeinsam bilden die beiden ein prima Ermittlerteam, das fortan zusammen auf den Wald und seine Bewohner aufzupasst. So begeben sie sich gemeinsam an die Lösung eines unheimlichen Falls: Der Fuchs hält die Waldbewohner in Atem, lässt sie vor Angst schlottern und treibt sie nachts in ihrer Häuser, wo sie sich leise Warnungen zuraunen. Doch gehört unheimlich und böse zwangsläufig zusammen? Davon erzählt Linda Hambäcks Animationsfilm "Kommissar Gordon & Buffy" () nach den Kinderbüchern von Ulf Nilsson und Gitte Speenach.

Kommissar Gordon & Buffy, Schweden 2017, Regie: Linda Hambäck, Montag, 4. Februar, 15.10 Uhr, Arena Filmtheater, Hans-Sachs-Straße 7, t 260 32 65