Zwei chilenische Produktionen gab es wohl vorher, doch ist "Die Abenteuer des Prinzen Achmed" aus dem Jahr 1926 der älteste erhaltene abendfüllende Animationsfilm. Die Berliner Max-Reinhardt-Schülerin und Filmpionierin Lotte Reiniger, inspiriert vom chinesischen Silhouetten-Puppenspiel und George Méliès' Spezialeffekten, erschuf ihn aus mehr als 100 000 Scherenschnitten. Noch heute ist die an Motive aus "1001 Nacht" angelehnte Geschichte um die von mächtigen Zauberern und Geistern bedrohte Liebe des Prinzen Achmed und der Prinzessin Pari Banu ein faszinierendes Werk, an das viele unlöschbare Kindheitserinnerungen geknüpft sind. Der französische Kontrabass-Zauberer Renaud García-Fons, in München zuletzt Sieger beim BMW Welt Jazz Award, hat eine Musik dazu geschrieben, die er mit einem großartig besetzten Sextett beim Filmkonzert der Kulturstiftung der Versicherungskammer Bayern live aufführt. Vorab gibt es eine Einführung der Arte-Redakteurin und Stummfilm-Expertin Nina Goslar.

Die Abenteuer des Prinzen Achmed, D 1926, Regie: Lotte Reiniger; Filmkonzert mit Renaud García Fons & Ensemble, Donnerstag, 13. Februar, 20 Uhr, Versicherungskammer Bayern, Warngauer Straße 30