6. Februar 2019, 18:46 Uhr Filmtipp des Tages Odyssee zwischen Orient und Okzident

Bereits zum fünften Mal veranstaltet der Verein zur Förderung ethnischer Minderheiten im Gasteig die Kurdische Filmwoche. Im Mittelpunkt stehen Werke, die auf mannigfaltige Weise kurdisches Lebens thematisieren. Die norwegisch-deutsche Koproduktion des Irakers Hisham Zaman "Der Junge Siyar" ist zweifellos einer der Höhepunkte in dieser Ausgabe. Bereits 2013 machte der in Norwegen lebende Regisseur mit diesem Roadmovie zwischen Irak, Deutschland und Norwegen von sich reden. Der früh verwaiste Siyar begibt sich darin auf den Weg von Nordirak quer durch Europa, um seine Schwester zu töten und so die Familienehre wieder herzustellen. Ein so beklemmendes wie bildgewaltiges Drama, das gekonnt die losen Enden kultureller und politischer Konfliktlinien zu einer wuchtigen Odyssee verwebt.

Der junge Siyar, Irak/Norwegen/Deutschland 2013, Regie: Hisham Zaman, Donnerstag, 7. Februar, 20 Uhr, Carl-Amery-Saal, Gasteig, Rosenheimer Str. 5, t 48 09 80; 5. Kurdische Filmwoche, noch bis So., 10. Februar