13. September 2018, 18:51 Uhr Filmtipp des Tages Obertöne für die Unterstadt

Peter Pichler vertont Metropolis am Mixturtrautonium.

Ein Stummfilmvorführung, begleitet von Live-Musik

Von Rita Argauer

Heute ist das mit der Geräuscherzeugung, etwa für Filme, eigentlich kein Problem mehr. Ein Computer kann zu jedem Zeitpunkt jedes beliebige Geräusch reproduzieren, so etwas wie eine aufwendige Live-Stummfilmvertonung erscheint da wie ein museales Relikt. Zur Finissage der Ausstellung "Die Ufa- Geschichte einer Marke" im Kunstfoyer der Versicherungskammer lässt man jedoch zu diesem Zweck zwei Kunstwerke zusammenkommen, die sich - obwohl sie aus derselben Epoche stammen - noch nie begegnet sind: Fritz Langs expressionistischer Filmklassiker "Metropolis" von 1927 und das Trautonium, eine Art Ur-Synthesizer, mit dem später etwa das kreischende Zirpen in Hitchcocks "Die Vögel" produziert wurde. Der Münchner Musiker Peter Pichler ist heute einer der wenigen Menschen, der dieses Instrument, das in den Zwanzigerjahren vom Berliner Ingenieur Friedrich Trautwein und dem Komponisten Paul Hindemith konstruiert wurde, noch beherrscht. Zu Langs Film wird er live eine Tonkulisse und Musik improvisieren, die die Ober- und die Unterstadt, die Maschinen und Maschinenmenschen und die damalige Vorstellung einer ins Extrem gekehrten futuristischen Gesellschaftsordnung, untermalen und bereichern.

Metropolis - Livevertonung am Trautonium, Freitag, 14. September, 18.30 Uhr, Kunstfoyer der Versicherungskammer Bayern, Maximilianstraße 53