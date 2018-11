20. November 2018, 18:52 Uhr Filmtipp des Tages Neues Leben

Das preisgekrönte Drama erzählt von zwei Erbinnen aus der Oberschicht Paraguays, die sich langsam voneinander entfremden

Die zwei Frauen sind um die 60 Jahre alt. Sie sind ein Paar. Der paraguayische Regisseur Marcelo Martinessi zeigt in seinem preisgekrönten Film "Die Erbinnen" ), wie dramatisch sich nach vielen Jahren des Zusammenlebens der Alltag von Chela und Chiquita plötzlich ändert. Lange haben die beiden Frauen von ihrem Erbe gelebt, nun sind sie überschuldet, und Chiquita muss von einem Tag auf den anderen in Untersuchungshaft. Für die introvertierte und schüchterne Chela ist das eine Herausforderung. Als sie eine reiche Nachbarin kennenlernt, fängt Chela an, mit ihrem alten Mercedes einen Taxi-Service für wohlhabende Damen anzubieten. Eines Tages trifft sie bei der Arbeit Angy und ist fasziniert von ihr. Die Kamera von Luis Armando Arteaga schaut Chela dabei zu, wie sie sich selbst in ihrem neuen Alltag ohne Chiquita entdeckt. Und auch in der Liebe muss sie sich neu orientieren. Der Film läuft im Studio Isabella in der Reihe "Cine Español".

Die Erbinnen (OmdU), Regie/Drehbuch: Marcelo Martinessi, 21. November, Mittwoch, 18.30 Uhr, 22.45 Uhr, Studio Isabella, Neureutherstraße 29, t 27 18 44