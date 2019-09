Nach Hause telefonieren, das wollte E.T. in Steven Spielbergs Fantasy-Drama aus dem Jahr 1982. Auch der kleine Yeti in dem neuen Dreamworks-Film "Everest - Ein Yeti will hoch hinaus" möchte einfach nur nach Hause. Deswegen flieht er aus dem Labor des grimmigen Mr. Burnish und findet sich im wuseligen Shanghai wieder. In seiner Angst flüchtet er sich auf ein Hochhausdach. Dort trifft er auf jemanden, der genauso verloren zu sein scheint wie er selbst: Die rebellische Teenagerin Yi (in der deutschen Fassung gesprochen von Schauspielerin Nilam Farooq) hat dort ihr Geheimversteck, in dem sie Geige spielt und sich an ihren verstorbenen Vater erinnert. Der wollte mit ihr durch ganz China reisen. Stattdessen muss sich die Einzelgängerin mit ihrer besorgten Mutter und der rabiaten Helikopter-Oma arrangieren. Yi tauft den Yeti, der nicht sprechen kann, auf den Namen Everest. Sie will ihm helfen, nach Hause zu finden. Aber für die Reise allein ist er noch zu klein. Als sie ihn aus der Stadt schmuggelt, schließt sich der Nachbarsjunge Jin (synchronisiert von Youtuber Julien Bam) mit seinem Cousin Peng an. Es beginnt eine abenteuerliche Reise quer durch China . Yi hat ihre Geige dabei, Besserwisser Jin seine große Klappe. Als sie merken, dass der Yeti zaubern kann und seine magischen Kräfte auf Yi abfärben, wird es richtig bunt. Trotzdem müssen die Labormitarbeiter abgehängt werden. Schön: eine Interpretation von Fleetwood Macs "Go Your Own Way" als Titelsong.

Everest - Ein Yeti will hoch hinaus, Regie: Jill Culton, Todd Wilderman