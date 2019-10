Grau in Grau, so erscheint der Kommunismus nachträglich, wenn von Überwachung, Tristesse und Mangel in der Sowjetunion die Rede ist. Der Regisseur Šimon Šafránek zeigt eine dem Westen unbekannte Seite der kommunistischen Tschechoslowakei: die der Skater. Der Dokumentarfilm "King Skate" arbeitet mit Archivaufnahmen der unangepassten Skater von damals, die nicht nur mit ihrem Sport gesellschaftliche Konventionen brachen, sondern auch mit ihrem Lebensstil. Die freiheitsliebende Jugend konnte durch die waghalsigen Skate-Manöver dem kommunistischen Alltag entfliehen. Neben den ausgefallensten Skatetricks waren den jungen Wilden verrückte Ideen, Mädchen und Musik wichtig - der Soundtrack trägt viel zur Atmosphäre des Films bei. In "King Skate" werden Videos der Skater den propagandistischen Aufnahmen des Regimes gegenübergestellt, wodurch die massiven Gegensätze dieser Lebensentwürfe deutlich werden. In Interviews blicken die Skate-Revoluzzer auf diese Zeit zurück. Das Tschechische Zentrum München zeigt im Arena Filmtheater anlässlich des 30. Jahrestages der Samtenen Revolution - die den Wechsel vom Sozialismus zur Demokratie bewirkt hat - Filme aus Tschechien, die sich mit Freiheit, Rebellion und Wandel befassen. Jeder erste Mittwoch im Monat steht unter dem Motto "Tschechischer Filmabend". Den Anfang macht "King Skate", im November wird "Seltsame Wesen" von Fero Fenič gezeigt. Der Film von 1989 steht beispielhaft für die kommunistische Zensur: Er war zu seiner Erscheinungszeit in Tschechien verboten und durfte erst nach der Wende aufgeführt werden. Der Regisseur war wegen "anti-kommunistischen Aktivitäten" seiner slowakischen Heimat verwiesen worden. "Seltsame Wesen" behandelt die Frage nach Moral in einem totalitären System und antizipiert den Fall des Regimes. Der Dezember-Film ist der bekannteste der Reihe: Jan Svěráks "Kolja" gewann 1997 den Oscar als bester fremdsprachiger Film. Die melancholische Komödie handelt von den Komplikationen einer Scheinehe während der Samtenen Revolution.

King Skate, CZ 2018, Regie: Šimon Šafránek, Original mit engl. Untertiteln, Mi., 2. Oktober, 19 Uhr, Arena Filmtheater, Hans-Sachs-Str. 7, ☎ 260 32 65