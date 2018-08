26. August 2018, 18:36 Uhr Filmtipp des Tages Mehr als nur eine Biene

560 Bienenarten sollen in der deutschen Fauna und Flora zuhause sein. Der Naturfilmer Jan Haft spürt dieser oft übersehenen Vielfalt nach

Die ganze Artenvielfalt der Bienen reduziert sich in der öffentlichen Wahrnehmung oft nur auf die Honigbiene. Sie ist für den Menschen als Nutztier von Bedeutung. Doch es gibt sie nicht, die eine Biene. Insgesamt 560 Bienenarten sollen in der deutschen Fauna und Flora zuhause sein. Der Naturfilmer Jan Haft spürt in seinem Dokumentarfilm "Biene Majas wilde Schwestern" dieser oft übersehenen Vielfalt nach. Auch die Zeichentrickserie "Biene Maja" bediente sich mit der Honigbiene Maja in der Hauptrolle eben auch der gängigen Klischees. Hafts Dokumentarfilm setzt dem Einblicke in die verschiedenen Lebensräume, Lebensweisen und Lebensbedingungen der Insekten entgegen. Die Kameraführung lebt von der Liebe zu Nahaufnahmen, die den Detailreichtum der Natur enthüllen. Das Green Screen Naturfilmfestival zeigt auf seiner Open Air Tour bis 2. September ausgesuchte Naturfilme. Am Montag ist der Dokumentarfilm zu Gast bei Kino, Mond & Sterne im Westpark.

Biene Majas wilde Schwestern, Regie: Jan Haft, Mo., 27. Aug., 21 Uhr, Kino, Mond & Sterne, www.kino-mond-sterne.de