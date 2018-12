17. Dezember 2018, 18:49 Uhr Filmtipp des Tages Mehr als Freundschaft

Rosa von Praunheims Dokumentarfilm beleuchtet gleichgeschlechtliche sexuelle Erfahrungen Johann Wolfgang von Goethes auf seiner berühmten italienischen Reise

"Goethe war polysexuell. Er hätte es vielleicht auch mit rasierten Affen getrieben", bekommt man im neuen Trailer zu Rosa von Praunheims Film "Männerfreundschaften" zu hören. Er geht in diesem Film der Frage nach, wie schwul das klassizistische Weimar eigentlich war, denn es gibt viele Schriftzeugnisse von Goethe und seinen Zeitgenossen, die stellenweise das für eine Freundschaft übliche Maß männlicher Zuneigung überschreiten. Dass Goethe während seiner späteren Italienreise die sexuelle Seite an sich erst so richtig entdeckte, ist heute bereits bekannt. Aber ist es möglich, dass sich der umtriebige Dichter und Naturforscher bereits früher sexuell ausprobiert hat, als wir bisher angenommen haben? Es wäre eine spannende Facette dieser Literaturepoche.

