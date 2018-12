11. Dezember 2018, 18:51 Uhr Filmtipp des Tages Macht der Drogen

Ciro Guerra und Cristina Gallego erzählen mit surrealen Bildern vom Stamm der Wayuu, der den Marihuana-Handel in Kolumbien dominiert

Wie hat das eigentlich angefangen mit diesem ominösen Drogenhandel? Ciro Guerra und Cristina Gallego erzählen die Geschichte des matriarchalisch geprägten Stammes der Wayuu, die lange vor Pablo Escobar in den Marihuana-Handel in Kolumbien eingestiegen sind. Was ihren Film so sehenswert macht, sind die surrealen Bilder, mit denen das fremde Stammesleben samt seiner Rituale eingefangen werden soll. Es entspinnt sich eine spannende Handlung voller Gewalt, Familienverstrickungen und Verrat. "Birds Of Passage" kommt offiziell erst 2019 in die deutschen Kinos, im Studio Isabella ist er bereits jetzt zu sehen: in der Reihe "Cine Español" in zwei Vorstellungen im Original mit Untertiteln.

Birds Of Passage - Das grüne Gold der Wayuu, Regie: Ciro Guerra, Cristina Gallego, Omu, Preview, Mi., 12. Dez., 18.15 und 22.50 Uhr, Studio Isabella, Neureutherstraße 29, t 271 88 44