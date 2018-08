24. August 2018, 18:57 Uhr Filmtipp des Tages Luxus pur in Singapur

Die romantische Komödie "Crazy Rich" spielt im Milieu der Superreichen Asiens

Die New Yorkerin Rachel Chu (Constance Wu) liebt ihren Freund Nick Young (Henry Golding) über alles. Doch auf der Hochzeit seines besten Freundes in Singapur erfährt sie ein interessantes Detail über ihn: Er ist der einzige Sohn einer der reichsten Familien des Landes, und alle Frauen beneiden sie um ihren Liebsten. Nachdem sie auch Nicks Mutter kennengelernt hat, muss sie erkennen, dass diese mit der Beziehung absolut nicht einverstanden ist. Rachel sei nicht gut genug und passe nicht in die Familie. Dennoch versucht Rachel, sich nicht unterkriegen zu lassen und sich vor ihrer Stiefmutter in spe zu beweisen. Jon M. Chus romantische und moderne Komödie "Crazy Rich" ist die Verfilmung von Kevin Kwans 2013 erschienen Roman "Crazy Rich Asians", der in 20 Sprachen übersetzt wurde. Die Geschichte hält der Gesellschaft den Spiegel vor: Zum einen geht es um Familiendynastien, zum anderen darum, wie wenig die westliche Gesellschaft von Asien zu wissen scheint - gepaart mit Luxus und Reichtum.

Crazy Rich, USA 2018, Regie: Jon M. Chu, läuft in mehreren Kinos, u.a. Cinema (OV), Leopold, Mathäser, Museum-Lichtspiele (OV), Spielzeiten siehe Programm