8. November 2018, 18:56 Uhr Filmtipp des Tages Liebe unter dem Regenbogen

Eine afrikanische Geschichte über zwei junge Frauen

Homosexualität ist in Kenia illegal. Sie kann mit bis zu 14 Jahren Haft bestraft werden. Die kenianische Regisseurin Wanuri Kahiu hält das nicht ab - auch wenn ihr Film "Rafiki" dann in seinem Heimatland verboten wird. Kahiu hatte vor, die Kurzgeschichte "Jambula Tree" der Uganderin Monica Arac de Nyeko zu adaptieren und eine Ode an die Liebe zu schaffen. Und es ist ihr gelungen: Ihr Film lief in Cannes in der Nebenreihe "Un certain regard" - als erstes ostafrikanisches Werk bei den Filmfestspielen überhaupt. Jetzt wird er in der Frauenfilmreihe "Bimovie" in München gezeigt. Denkt der westliche Zuschauer an afrikanisches Kino, stellt er sich wohl eher eine Doku über Armut vor, keine kunterbunte Liebesgeschichte über zwei junge Frauen. "Rafiki" aber ist genau so eine.

Rafiki, Kenia 2018, Regie: Wanuri Kahiu, OmdU, Freitag, 9. November, 19 Uhr, Neues Maxim, Landshuter Allee 33, t 89 05 99 80