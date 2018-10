9. Oktober 2018, 18:52 Uhr Filmtipp des Tages Liebe mit ungewisser Zukunft

Eine Geschichte zweier junger Idealisten während der Staatsgründung Israels

Zum Großteil geht das Festival in Berlin über die Bühne. Aber an diesem Mittwoch und Donnerstag können auch die Münchner an "Seret International" teilnehmen. Bei dem Film- und TV-Festival werden aktuelle Spiel- und Dokumentarfilme aus Isreal gezeigt; die Veranstaltung versteht sich als unabhängige und überparteiliche Filmschau. Als Deutschland-Premiere ist "An Israeli Love Story" zu sehen. Der preisgekrönte Regisseur Dan Wolman verwebt darin die Liebesgeschichte zweier junger Idealisten mit den entscheidenden Momenten rund um die Staatsgründung Israels. Im Anschluss an die Vorführung im Jüdisches Museum München (10. Oktober, 20 Uhr) gibt es ein Publikumsgespräch mit dem Regisseur. Einen Tag später, 20 Uhr, läuft der Dokumentarfilm "The Essential Link" (2016). Yonatan Nir erzählt die Geschichte des jüdischen Geschäftsmanns Wilfrid Israel (1899 bis 1943), der aktiv an der Rettung von Juden aus dem nationalsozialistischen Deutschland beteiligt war.

An Isreali Love Story, Israel 2016, Regie: Dan Wolman, Hebräisch mit deutschen Untertiteln, Mittwoch, 10. Oktober, 20 Uhr, Einlass 19 Uhr, Jüdisches Museum, St.-Jakobs-Platz 16, Eintritt frei