27. März 2019, 18:47 Uhr Filmtipp des Tages Kunstvolle Bilderreise

Filmmuseum präsentiert Jean-Luc Godards Film "Das Bildbuch"

Nein, Godard wird nicht in Person anwesend sein, wenn an diesem Donnerstag im Filmmuseum sein neuer Film "Das Bildbuch" präsentiert wird, eine Woche vor dem Start in den deutschen Kinos. Aber die Präsenz Godards wird dennoch stark sein. So spricht er selbst mit seiner eindringlichen Stimme den deutschen Kommentar im Film. Und dann wird Fabrice Aragno anwesend sein, sein engster Mitarbeiter, mit dem er das "Bildbuch" zusammenbastelte. Für Godard war nie wichtig, was er filmte, sondern die Zusammenhänge, in die er Gefilmtes stellte, Bilder und Töne und literarische Zeilen. Montage, meine schöne Sorge! Und beim Reisen, da liebte er die Schlafwagen - abends einsteigen und morgens erwachen an ganz anderem Ort.

Das Bildbuch, Regie: Jean-Luc Godard, Preview, Do., 28. März, 19 Uhr, Filmmuseum, St.-Jakobs-Platz 1