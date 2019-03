5. März 2019, 18:29 Uhr Filmtipp des Tages Künstliches Glück

Beziehung zwischen Mensch und Maschine. Isabella Willinger versucht in ihrem Dokumentarfilm zu ergründen, wie wir mit künstlicher Intelligenz zusammen leben und in Zukunft leben werden

"Bist du glücklich mit mir?", fragt Chuck seinen Sexroboter Harmony. Und die antwortet tatsächlich. Denn Harmony ist mehr als eine Maschine, sie mag Bücher und kann Ray Kurzweil zitieren. Was wie eine Sci-Fi-Romanze klingt, ist ein Ausschnitt aus dem Dokumentarfilm "Hi, AI", der an diesem Mittwoch, einen Tag vor Kinostart, in Anwesenheit der Regisseurin im Monopol läuft. Der Film zeigt, wie weit die Technik schon ist, und lässt erahnen, wie sich Leben und Lieben durch künstliche Intelligenz verändern könnten.

Hi, AI, D 2019, Regie: Isabella Willinger, Filmvorführung & Gespräch, Original mit deutschen Untertiteln, Mittwoch, 6. März, 19 Uhr, Monopol, Schleißheimer Straße 127, t 38 88 84 93