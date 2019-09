Der Krimiliebhaber Lucas (Martin Slipak) wird selbst Teil eines aberwitzigen Falls, als er die schöne Bárbara (Inés Palombo) in einem Café in Buenos Aires kennenlernt. Genau wie er liebt sie spannende Literatur - Grund genug für den jungen Anwalt, sie entgegen seiner Gewohnheiten gleich mit nach Hause zu nehmen. Als er am nächsten Morgen erwacht, ist nicht nur Bárbara weg, sondern auch das Bargeld, das er für die Anzahlung seiner Wohnung abgehoben hat. Der tapsige Lucas beginnt, auf eigene Faust zu ermitteln. Da er einige unorthodoxe Ermittlungsmethoden anwendet und dabei Geheimnisse aufdeckt, lernt er "Wie man sich Feinde macht - Cómo ganar enemigos". Das Studio Isabella zeigt die argentinischen Komödie in der Reihe "Cine Español" auf Spanisch mit deutschen Untertiteln.

Cómo ganar enemigos - Wie man sich Feinde macht, ARG 2014, Regie: Gabriel Lichtmann, OmU, Mi., 25. Sep., 18.30 Uhr, Studio Isabella, Neureutherstraße 29, t 271 88 44