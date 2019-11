An der Größe der Fenster erkennt man den Wohlstand. Bei Familie Park sind sie so riesig, dass man, wenn man im Wohnzimmer sitzt, glaubt, im Garten zu sein. Bei Familie Kim sind die Fenster Schlitze, vor denen sich regelmäßig Betrunkene erleichtern. Gut, dass Familie Kim - Eltern und zwei erwachsene Kinder - gewitzt genug ist, sich nicht mit dieser erniedrigenden Tatsache abzufinden. Der Sohn Ki-woo verschafft sich einen lukrativen Nachhilfejob bei der Tochter der Familie Park und schleust nach und nach seine komplette Familie in die Villa ein - als Fahrer, Haushälterin und Kunsttherapeutin. "Parasite" heißt der Film, für den der südkoreanische Regisseur Bong Joon-ho die "Goldene Palme" in Cannes gewann. Es ist ein tragisch-komischer Film über die Kraft des Aufstiegswillens und darüber, dass reiche Menschen nicht zwingend unsympathisch sind, aber doch dran glauben müssen, wenn die Armen sich ihr Stück vom Kuchen nehmen wollen.

Parasite, Südkorea 2019, Regie: Bong Joon-ho, Kinos und Zeiten siehe Liste