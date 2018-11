12. November 2018, 18:48 Uhr Filmtipp des Tages Königin der Arbeitslosen

Das Spielfilmdebüt der Drehbuchautorin und Regisseurin Lucia Chiarla ist eine Geschichte über das Leben in Arbeitslosigkeit, über Abstieg und gesellschaftliche Isolation

Ein abgeschlossenes Studium und jahrelange Berufserfahrung garantieren nicht per se eine Festanstellung. So findet sich die 39-jährige Alice (Eva Löbau), nachdem sie ihre Arbeit verloren hat, in einem Kreislauf von Jobcentern, Bewerbungstraining, Marktforschungsjobs und Benzingutscheinen wieder. Als überqualifizierte Arbeitslose gibt es für sie in der Tragikomödie "Reise nach Jerusalem" immer einen Platz zu wenig. Und langsam wird das Geld knapp. Die Geschichte über das Leben in Arbeitslosigkeit, über Abstieg und gesellschaftliche Isolation ist das Spielfilmdebüt der aus Italien stammenden Drehbuchautorin und Regisseurin Lucia Chiarla und wurde beim "Achtung Berlin Festival" 2018 als bester Film ausgezeichnet. Auch die Hauptdarstellerin Eva Löbau wurde geehrt, als beste Schauspielerin. Bei einer Preview mit anschließendem Gespräch im Arena-Filmtheater wird Löbau zu Gast sein, um über das Werk zu reden, das unter anderem die Frage behandelt, wie sehr man sich tatsächlich über seine Arbeit definiert.

Reise nach Jerusalem, Regie: Lucia Chiarla, Preview mit Gespräch, Dienstag, 13. November, 20.30 Uhr, Arena, Hans-Sachs-Straße 7, t 260 32 65