8. August 2018, 18:51 Uhr Filmtipp des Tages Könige der Straßen

Regisseurin Ceyda Torun erzählt in ihrem Dokumentarfilm "Kedi - Von Katzen und Menschen" von den unzähligen Katzen, die in Istanbul auf den Straßen leben

Katzen üben seit jeher eine große Faszination auf den Menschen aus. Die Regisseurin Ceyda Torun hat dies zum Anlass ihres Dokumentarfilms "Kedi - Von Katzen und Menschen" genommen, um die Geschichten der Katzen zu erzählen, die in Istanbul auf den Straßen leben. In der türkischen Metrop ole gehören die Freigänger zur Gesellschaft und zum Alltag. Es sind Tausende, im Film gibt es sieben Hauptcharaktere mit eigenen Wesenszügen, die begleitet werden. Um eine neue Perspektive zu schaffen, wird teilweise auf Augenhöhe der Katzen gefilmt und ihnen dabei über die Schulter geschaut. Sie genießen auf Dächern die Abendsonne, führen Kämpfe untereinander und werden von Menschen gestreichelt und gefüttert. Die Katzen sind in Istanbul zuhause und kaum mehr wegzudenken. Über dieses besondere Zusammenleben berichtet auch Şükrü Akçelik, Architekt und Istanbul-Kenner, der bei der Sondervorführung im Rahmen der Filmkunstwochen im Neuen Rottmann zu Gast sein wird.

Kedi - Von Menschen und Katzen, Regie: Ceyda Torun, Filmvorführung und Gespräch, Donnerstag, 9. August, 18 Uhr, Neues Rottmann, Rottmannstr. 15, ☎ 52 16 83