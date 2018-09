6. September 2018, 18:46 Uhr Filmtipp des Tages Junge Liebe mit Hindernissen

"Zerschlag mein Herz" heißt Alexandra Makarovás Drama über eine Teenager-Liebe im Umfeld slowakischer Roma in Wien. Nun stellt die Regisseurin ihr Kino-Debüt beim Fünf Seen Filmfestival in Seefeld vor

Wenn der Wiener Simon Schwarz an diesem Freitag nach Bayern reist, um dort seinen neuen Film vorzustellen, dann geht es nicht etwa um Sauerkrautkomas oder Brennerkrimis. Der auf den österreichischen Schlawiner in Rita-Falk- und Wolf-Haas-Adaptionen abonnierte Schauspieler zeigt sich beim gerade eröffneten Fünf-Seen-Filmfestival in einer völlig neuen Rolle: in der des Produzenten. Der 47-Jährige engagiert sich für das Langfilmdebüt der Regisseurin Alexandra Makarová, das in Seefeld Deutschlandpremiere hat. "Zerschlag mein Herz" heißt das Drama über eine Teenager-Liebe im Umfeld slowakischer Roma in Wien - eine Liebe mit großen Hindernissen: Pepe (Roman Pokuta, links) soll für seinen despotischen Onkel "die Neue" Marcela (Simona Kováčová, rechts) in die Kunst des Bettelns einweisen, und während sich die beiden in der Tristesse des Alltags näher kommen, hat Rocky, so heißt der Onkel, ganz andere Pläne für Marcela. Der poetische Realismus des Films fußt einerseits auf dem Erzähltalent der Regisseurin, andererseits auf intensiven Recherchen und eigenen Erlebnissen. Alexandra Makarová wurde in der Ost-Slowakei geborenen.

Zerschlag mein Herz, AT/D 2018, Regie: Alexandra Makarová, OmU, Fr., 7. Sep., 18 Uhr, Seefeld, Sa., 8. Sep., 17 und 21.30 Uhr, Gauting, jew. mit Gesprächen mit dem Filmteam, Info: fsff.de